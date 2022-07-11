Основные виды гаечных ключей: назначение и их особенности

Гаечный ключ – несложный с виду ручной инструмент, который обязательно есть в каждом доме. Его используют, в основном, для монтажных и демонтажных работ по резьбовым соединениям. Однако, ввиду большого разнообразия их видов, эксплуатационный формат таких устройств во многом расширен. Какие гаечные ключи можно купить в современных магазинах, и какие задачи они помогают решать на производстве и в бытовом секторе?

Основные виды гаечных ключей

Модификации и разновидности этих устройств можно примерно унифицировать в следующем порядке:

Рожковые – отличаются цельностью конструкции. Рабочая часть изделий предназначена для удержания элемента определенного размера и формата. Большой востребованностью пользуются модели U-образного типа, их головка при этом располагается под углом 15-30 градусов, что дает возможность управлять ключом в сложно доступных местах. Предназначены для гаек и болтов размером от 3,6 до 95 см, могут быть как односторонними, так и двусторонними.

Накидные – также содержат цельную рукоять и рабочую часть, которая имеет округлую форму. Классификация размеров составляет от 6 до 55 мм по длине. В работе устройство позволяет охватывать объект со всех сторон, допуская демонтаж тугих соединений. В работе с ними полностью исключается риск деформаций граней на резьбовом соединении.

Комбинированные – инструменты универсального формата, сочетающие в себе рожковую и накидную рабочую часть. Предлагаются в размерах от 5 до 32 см. Широко используются в быту, в производственной сфере, на СТО и пр., часто входит в наборы для домашних мастеров.

Торцевые – используются для обслуживания резьбовых соединений в тех местах, где не может справиться другой ключ. Отличается Г-образным или Т-образным форматом корпуса, что дает возможность во многом усилить вращательный момент. Их формат предусматривает наличие 6 или 12 граней внутри. Большей частью модели такого вида требуются для гаража, для СТО, при ремонтах и обслуживании автомобилей.

Разводные – модели содержат червячный механизм, позволяющий корректировать расстояние между рабочими губками. Одна из них является стабильной по положению, вторая (нижняя) – регулируемая. Такие устройства отлично подходят для домашней мастерской и для профессиональных мастеров, поскольку они могут заменить несколько ключей разных размеров.

Трубные – относятся к подвиду разводных, так как они также допускают регулировку рабочих губок. В отличие от предыдущего формата, регулировка производится не при помощи червячного механизма, а при разведении двух рукоятей. Выпускаются в 5 разновидностях по размерам, диапазон охвата при этом составляет от 0 до 120 мм. Такие ключи используются часто в сантехнических работах и для формирования тепловых и водопроводных систем для захвата и удержания труб.

Шестигранные – их отличие заключается в том, что в работе устройство не охватывает головку резьбового соединения, а помещается внутри шлица. Ключи имеют L-образную форму, где рабочая часть приводится в движение посредством вращения вспомогательной. Выпускаются инструменты размерами от 1,5 до 24 мм. Шестигранники покупают для ремонтов аппаратуры, электрических приборов, бытовой и производственной техники, велосипедов и пр.

Баллонные – используются автолюбителями и на сервисах СТО для откручивания и закручивания колес. По формату являют собой торцевой ключ, содержащий длинную ручку и монтажную лопатку. Наиболее распространенным считается устройство крестообразной конфигурации, где каждый конец оснащен головкой разных размеров.

Особенности выбора ключей

Как подбирать гаечные ключи по размеру? Все зависит от того, с каким крепежом нужно будет работать. С трубными и разводными устройствами проблем обычно не бывает, так как они рассчитаны на захват разно размерных резьбовых соединений. Маркировка продукции такого плана указывает допустимый диапазон работы. На разводных указывается параметр максимального раскрытия губок – чаще всего, это диапазон от 19 до 46 мм. На трубных наносится номер, совпадающий с размерами по раскрытию губок на конкретном ключе – 1 номер – 10-36, мм, второй – 20-50 мм.

Основные типы ключей рожковых, накидных и торцевых содержат рабочие части определенных размеров, например, 8х10 мм или 13х17 мм. Как правило, каждый мастер старается покупать несколько вариаций ключей, чтобы иметь большой арсенал инструментов под рукой.

Рукояти и материал изготовления

Поскольку эксплуатация таких ключей подразумевает интенсивные нагрузки, то к их прочности и износостойкости предъявляются довольно высокие требования. При изготовлении базовой части приборов обычно применяется инструментальная либо хром-ванадиевая сталь. Такие сплавы легко выдерживают большие нагрузки, обеспечивая длительный срок пользования. Обработка специальными веществами в виде цинкового или оксидированного покрытия дает возможность защитить изделия от коррозийных процессов и механических повреждений.

Что же касается рукояти, то они также чаще всего выполняются из металлов, при этом многие модели содержат пластиковое или резиновое покрытие. Для мастера очень важен комфорт при удержании таких ручек в руках. Наличие антискользящих вставок во многом облегчает работу с таким инструментом, позволяя выполнять действия с максимальной эффективностью.