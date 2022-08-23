Switch Mobility представляет первый в Индии электрический двухэтажный автобус

Switch Mobility представила новую модель электрического двухэтажного автобуса с кондиционером – Switch EiV 22. В нем могут разместиться 65 пассажиров. Switch India уже заказала 200 таких машин для Мумбаи.

Switch EiV 22 заявлен как «первый в мире двухэтажный электрический автобус со стандартным полом, кондиционером, широкой дверью в заднем свесе и задней лестницей».

Электрический двухэтажный автобус Switch может перевозить почти в два раза больше сидячих пассажиров, чем сопоставимый одноэтажный автобус, с увеличением снаряженной массы всего на 18%. В конструкции двухэтажного автобуса используется система на 650 В — та же платформа, что и в Switch EiV 12, выпущенном в июне 2022 года.

Switch EiV 22 питает аккумулятор NMC с жидкостным охлаждением и высокой плотностью, емкостью 231 кВтч, с двойной системой зарядки.

Компоненты автобуса производятся в Индии, что позволит добиться соответствия требованиям FAME II.

Комментируя запуск, г-н Дхирадж Хиндуджа, председатель Switch Mobility, сказал: «Мы очень гордимся тем, что возвращаем культовый двухэтажный автобус в Индию. Ashok Leyland был пионером среди индийских производителей, когда он впервые выпустил двухэтажный автобус в 1967 году в Мумбаи, и Switch продолжает это наследие.

LБлагодаря нашему большому опыту в производстве двухэтажных автомобилей как в Индии, так и в Великобритании, а также тому, что на дорогах Великобритании эксплуатируется более 100 электрических двухэтажных автобусов Switch, мы рады не только вернуть эту икону к жизни, но и с нетерпением ждем возможности представить новые электрические продукты на индийский и европейский рынки”,