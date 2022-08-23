Германия намерена передать ВСУ еще три зенитно-ракетных комплекса IRIS-T

Еще три зенитно-ракетных комплекса IRIS-T Украина получит от Германии в рамках нового пакета военной помощи на сумму 500 млн евро, сообщает Reuters. В него также вошли два десятка ракетных установок (по всей видимости для 70-мм ракет APKWS) на базе пикапов, десять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergerpanzer 2, а также средства для защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Вот только поставка данных ЗРК произойдет не раньше 2023 года. Отметим, что до этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что первый зенитно-ракетный комплекс IRIS-T в Украину может прибыть уже до конца нынешнего лета. Столь длительные сроки на передачу трех дополнительных ЗРК по всей видимости связаны с тем, что они должны быть еще построены, а экипажи пройти соответствующее обучение.

Напомним, что ЗРК IRIS-T относится к зенитно-ракетным комплексам средней дальности. В его состав входит РЛС, способная обнаруживать цели до 250 км, командный пункт, а также пусковая установка на 8 ракет. Дальность поражения – до 40 км, а высота – до 20 км. Преимуществом ЗРК есть то, что в транспортном положении комплекс спокойно помещается в 20-футовые контейнеры и может размещаться на различных шасси, например, MAN SX45 (8х8).