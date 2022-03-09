Украинская компания «Валидус Спецавто» изготовила бронеавтомобиль для разминирования

Известный украинский производитель аварийно-спасательных машин – компания «Валидус Спецавто» всего за пять дней сумела выполнить очень важный для военного времени заказ. Это три специальных автомобиля, которые уже отправились на помощь в Киев, Черкассы и Днепр. Среди них в первую очередь стоит отметить машину для пиротехнических работ – разминирования и перевозки взрывоопасных материалов. Это первый бронированный продукт компании.

Автомобиль построен на шасси грузовика Isuzu c двухрядной, 7-местной кабиной. Кузовная надстройка выполнена из высокопрочной стали. Сзади имеется откидная дверь-аппарель и выдвижной лоток с песком, в котором, собственно, и перевозится опасный груз.

О модели грузовика не сообщается, но, скорее всего – это либо NPR 75, либо NQR 90 – полной массой 7,5 или 9,5 т. Эти машины оснащаются 5,2-литровым турбодизелем 4HK1 мощностью 155 л. с. (419 Нм) и 190 л. с. (513 Нм) соответственно.

Что же касается двух других переданных компанией «Вадидус Спецавто» автомобилей, то это специальные аварийно-спасательные машины. Одна – среднего типа САРМ-С на шасси MAN TGE, а другая – легкого класса САРМ-Л на базе пикапа Ford Ranger.