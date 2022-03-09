Известный украинский шоумен скупает автомобили для армии
Сергей Притула возглавляет волонтерскую организацию, которая всячески помогает украинским военным. Одним из аспектов его деятельности является создание так называемых бандеромобилей или адских тачек.
Это машины созданы на базе полноприводных пикапов и мощных внедорожников. Их адаптируют к военным условиям и передают на баланс ВСУ, ССО, ГУР или ТРО. По словам шоумена, они помогают военным уничтожать тяжелую технику противника и их самолеты. К тому же такие автомобили позволяют быстро уехать от встречного огня, тем самым сохраняя жизнь нашим защитникам.
Притула обратился к украинцам с просьбой, продать ему такие модели, как Mitsubishi L 200, Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, Toyota Tundra или любые полноприводные пикапы. Увы, предложить полную их стоимость он не может. На данный момент он оперирует суммой от 7 до 10 тысяч евро на одну машину. Так что если вы хотите больше, то не звоните. Также не стоит предлагать «убитые в хлам автомобили».
Лидер общественной организации отметил, что все желающие могут внести свой вклад в общую победу над российскими оккупантами. Будут благодарны за любое пожертвование. Реквизиты можно посмотреть на официальном сайте. «В принципе все, что нужно сказал и объяснил в видео. Отмечу только, что 17 джипов-пикапов и 1 тяжелый квадроцикл уже либо двигаются к нам по Украине, либо приближаются к границе. Это все обошлось нам в +/- 150 тысяч евро», – резюмировал Притула.