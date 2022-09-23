В Украине изготовили полуприцеп с функциями контейнеровоза и самосвала

Верхнеднепровский авторемонтный завод недавно выпустил интересную модель полуприцепа – ВАРЗ-НПК 3208. Его фишка – многофункциональность. Он может использоваться для перевозки 20-ти и 40-футовых контейнеров, а при установке гидроцилиндра и самосвального кузова – для транспортировки зерновых культур и других сыпучих сельскохозяйственных грузов. При этом возможна установка гидропривода заднего откидного борта. Грузоподъемность составляет 32 т. Подобные универсальные полуприцепы уже много лет эксплуатируются в ряде стран Европы, а вот на украинском рынке – это новый продукт.

Для изготовления полуприцепа ВАРЗ-НПК 3208 используется особо твердый металл S690, отличающейся стойкостью к абразивному износу. Рама применяется усиленной конструкции, а оси Off Road адаптированы под грунтовые дороги. Окраска рамы и кузова проводится только после пескоструйной обработки. Предлагается также установка опор BPW и подключение электросистемы от ERMAX.