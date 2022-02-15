Украинским аграриям показали вескую альтернативу "Газели"

На выставке «Агро Весна 2022», которая проходит в столичном МВЦ с 15 по 17 февраля, представлено ряд интересных автомобилей. На стенде компании «Агсолко Украина» можно увидеть малотоннажную модель FAW Tiger VR, которая позиционируется как конкурент пресловутой «Газели». Машина с бортовой платформой имеет грузоподъемность 1390 кг и рассчитана на полную массу 3500 кг, то есть для ее управления нужны обычные «легковые» права.

Автомобиль оснащается 2,3-литровым дизельным двигателем Weichai WP2.3NQ110E50 cтандарта Евро 5, с топливной аппаратурой Bosch. Он развивает мощность 110 л. с. и максимальный крутящий момент 280 Нм при 1400 – 2400 об/мин). Коробка передач – механическая, 5-ступенчатая WLY MG85B. Используется тормозная система марки WABCO.

Комфортабельная, 2-местная кабина имеет 4 зеркала заднего вида, плюс зеркало переднего габарита, электрические стеклоподъемники, автомагнитолу с цифровым радио. Габаритный радиус разворота 5,5-метрового грузовика составляет 7,5 м. Максимальная скорость ограничена 90 км/ч. FAW Tiger VR предлагается по цене 21 700 долларов.

Кстати, у китайской «Газельки» есть и старший собрат – модель Tiger V, которая может перевозить до 4,7 т и рассчитана на полную массу 7,8 т. Мотор здесь уже 3,76-литровый, марки Cummins ISF3.8S5141 мощностью 143 л. с. (440 Нм при 1200 – 2200 об/мин). КП – механическая, 6-ступенчатая, от ZF. Кабина рассчитана на трех человек. Такая машина продается за 35 000 долларов.

На выставке «Агро Весна 2022» на стенде «Агсолко Украина» представлен также пикап с двухрядной кабиной JAC T6. Машина грузоподъемностью 900 кг оснащается 140-сильным двухлитровым дизельным двигателем (320 Нм при 1600 – 2600 об/мин). Автомобиль расходует в среднем 8 л на 100 км и разгоняется до 150 км/ч. Прайсы стартуют от 25 500 долларов.

Рядом можно увидеть и микроавтобус JAC Sunray с 15-местным пассажирским салоном. Машина габаритной длиной 5990 мм комплектуется 2,74-литровым дизельным двигателем мощностью 152 л. с. (355 Нм при 1800 – 2600 об/мин) и механической 6-ступенчатой КП. В комплектацию входят системы ABS, ASR и ESC. Максимальная скорость составляет 150 км/ч. Цена – от 36 500 долларов.

Также на выставке представлен и зерновоз Sitrak C7H, оборудованный 32-кубовым кузовом двусторонней разгрузки (назад и вбок направо) с гидравликой HYVA. Машина может перевозить до 27 700 кг и рассчитана на полную массу 41 500 кг.

Под кабиной установлен 10,5-литровый турбодизель MC 11 мощностью 440 л.с. и максимальным крутящим моментом 2100 Нм при 1000 – 1400 об/мин. Коробка передач – механическая, 16+2-ступенчатая. Кабина – двухместная, со спальным отсеком.

«Агсолко Украина» экспонирует и полноприводный электромобиль EG6020. Габаритные размеры: длина – 3030 мм, ширина – 1395 мм и высота – 1990 мм. Дорожный просвет – 415 мм. Машина может перевозить до четырех человек – максимальная нагрузка 320 кг. В оснащение входит электрическая система Serex (48V/4 кВт), электромоторы мощностью 3,8 кВт и 5,3 кВт – для передних и задних колес соответственно, которые питают восемь батарей на 184 Ач. Электромобиль может преодолевать подъемы до 45% и разгоняться до 32 км/ч. В комплектацию входит зарядное устройство с входящим напряжением 110 – 240V – 50-60 Hz и выходной 48V, 22А.