Раскрыта внешность нового брутального внедорожника Great Wall

Серийный Tank 400 будет таким же, как и одноименный концепт 2021 года

Принадлежащая Great Wall марка Tank готовит очередную новинку — Tank 400. В модельной линейке большому внедорожнику с брутальной внешностью отведено место между доступным Tank 300 и роскошным Tank 500. До сегодняшнего дня его внешность была загадкой. Рассмотреть его со всех сторон можно благодаря патентным изображениям.

Впервые концепт Tank 400 показали летом 2021 года на выставке в Чэнду. От представленных ранее серийных моделей внедорожник отличался дизайном кузова. Его грубые линии и углы придавали ему еще большей агрессивности и брутальности. С того момента ничего не изменилось. Представленному сейчас автомобилю достались все черты концепта-предвестника.

Технической информации о большом внедорожнике на данный момент нет. По некоторым данным, в движение его могут приводить четырех- и шестицилиндровые двигатели с гибридными надстройками.

Также остается не раскрытым интерьер Tank 400. Судя по представленному ранее концепту, салон новинки должен быть роскошным. У концептуальной версии был большой дисплей мультимедиа, оригинальная приборная панель и необычный селектор переключения передач.