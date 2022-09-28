В Ганновере презентовали уникальный электрофургон GM

На автосалоне IAA Transportation 2022 в Ганновере можно было увидеть интересный электрофургон от компании BrightDrop – дочернего предприятия GM. Модель Zevo 600 специально разработана для развозки по городу, а потому имеет кабину со сдвижными дверями и грузовой отсек с роллетной дверью в корме.

Грузоподъемность составляет 1 тонну, а полезный объем грузового отсека – 17 м куб. Полная масса – 4540 кг.

Машина полноприводная, суммарная мощность электромоторов составляет 300 л. с. (529 Нм). Здесь применена аккумуляторная платформа GM Ultium. Запас хода достигает 400 км. Возможны два типа зарядки: скоростная, постоянным током в 120 кВт и обычная, переменным в 11,5 кВт. Один час зарядки обеспечивает пробег в 256 км.

В разработку и организацию производства Zevo 600 на канадском заводе CAMI концерн GM инвестировал порядка 800 млн долларов. Первым клиентом стала компании FedEX, разместившая заказ на 500 машин BrightDrop.