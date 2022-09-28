BYD нашел нового партнера для производства электробусов в Европе

На днях между китайской компанией BYD и известным производителем автобусов из Испании – Сastrosua было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместную разработку и выпуск для местного рынка 12-метровых электробусов. Кузов возьмут от новейшей низкопольной модели Castrosua NELEC, дебютировавшей в прошлом году на шасси Scania и отмеченной престижной премией Red Dot Design за оригинальный дизайн – чего только стоит ступенчатая задняя маска.

Модель Сastrosua NELEC относится к классам M3/I и М3/II – для городских и пригородных (междугородных) перевозок. Она разработана в вариантах длиной от 11,5 до 13 м, с пассажировместимостью до 97 чел. (мест для сидения – 24-34).

Что же касается шасси BYD будущего совместного электробуса, то уже известно, что оно будет отличаться увеличенным запасом хода и станет более безопасным в эксплуатации. Напомним, что до этого BYD поставлял на испанский рынок уже готовые электробусы, собранные на своем предприятии в Венгрии, открытом еще в 2017 году.