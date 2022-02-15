Посмотрите на старый Nissan Skyline, мощность которого увеличили до 1150 л.с.

Спорткар оснастили мотором объемом 3,2 литра

Nissan Skyline GT-R поколения R34 давно перешел в разряд автомобильной классики. Коллекционеры устраивают настоящую охоту за экземплярами, которые находятся в отличном состоянии. Также машина представляет немалый интерес и для тюнеров. Они превращают их в настоящие произведения искусства.

Очередной проект на базе культового спорткара представило ателье Maatouks Racing, которое находится в Сиднее (Австралия). Тюнеры окрасили этот Skyline в уникальный оттенок, напоминающий песчаные дюны Ближнего Востока. Его дополняют номерные знаки с надписью «DSRT EGL». Такой цвет больше характерен для Toyota Land Cruiser, чем для модели Nissan, но тюнеры решили иначе.

Специалисты ателье установили на автомобиль капот с четырьмя большими вентиляционными отверстиями и дополнительный воздухозаборник со стороны пассажира. Однако эти изменения больше связаны с модернизацией технической части, чем с эстетикой. Дело в том, что Maatouks Racing доработало трансмиссию спорткара, заменив традиционный 2,6-литровый битурбированный двигатель на 3,2-литровый.

Также тюнеры отказались от использования двух турбин, заменив их на один больший по объему нагнетатель. На этом работа мотористов ателье не закончилась. Они использовали установку ЭБУ Haltech, благодаря которой отдача мотора выросла до 1150 л.с. Увы, производительность автомобиля в ателье не раскрыли, также как и то, сделан проект на заказ или его выставят на продажу.