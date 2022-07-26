Новинка В Украине изготовили интересный автомобиль для тушения лесных пожаров

Производственная компания «Пожмашина» из пгт. Ладан Черниговской области недавно пополнила свою линейку интересным автомобилем для тушения лесных пожаров – АЛП-7 (55S18)-538I.

Машина длиной 6700 мм, шириной 2500 мм и высотой 2650 мм изготовлена на полноприводном шасси IVECO Daily 55S18H D WX. Последнее рассчитано на полную массу 5500 кг, имеет двухрядную кабину на 6+1 чел. боевого расчета и оснащено 177-сильным турбодизелем стандарта Евро 6. Автомобиль способен преодолевать брод глубиной до 0,66м.

Интересная деталь, характерная для пожарных машин такого типа – трубчатая защита капота и кабины, включая решетки на боковых окнах и светотехнике, в том числе проблесковых маячках.

Автомобиль оборудован 1400-литровой цистерной для воды, изготовленной из полипропилена, а также бензиновой мотопомпой Johstadt ZL500H производительностью 500 л/мин при давлении 6 бар.

В оснащение также входят лебедка, шанцевый инструмент, бензопила и ранцевые огнетушители. АЛП-7 (55S18)-538I уже несет боевое дежурство в одной из частей ГСЧС.