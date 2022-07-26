Начались демонстрационные показы инновационного электрoфургона Proxima

Американские компании EAVX, Morgan Olson и REE Automotive проводят на этой неделе первые живые демонстрации полностью автоматизированного развозного фургона Proxima Powered by REE. Он относится к 5-му классу из 8 по американской классификации грузовиков. Сочетание передового кузова Proxima и плоского модульного шасси P7 REE с технологией x-by-wire обеспечивает ряд важных преимуществ.

Начнем с улучшенной аэродинамики – удалось добиться сокращение лобового сопротивления почти на 60%. Функциональность привода, рулевого управления и торможения по проводам устраняет механические препятствия, снижает турбулентность под полом и обеспечивает лучшую плавность хода. Машина имеет оптимальное распределение веса по осям 50:50.

Интеллектуальная цифровая инфраструктура от EAVX позволяет всем подключенным системам в автомобиле обмениваться информацией и помогать водителю. Proxima также может похвастаться отличной обзорностью и минимальным радиусом разворота, что облегчает эксплуатацию в напряженном городском трафике. Также к преимуществам следует отнести быстроту ремонта и сниженную общую стоимость владения.