В Украине изготовили новый среднетоннажный самосвал на шасси Howo Sinotruk

Отечественный Завод спецтехники «Техкомплект» расширил ассортимент выпускаемых самосвалов. На днях для клиента компании «Техноторг» была отгружена модель TK-HOWO-CC, построенная на шасси китайской марки Howo Sinotruk. Шасси рассчитано на полную массу 14 т и оснащено двухместной кабиной.

Машина получила кузов задней разгрузки типа “ковш”, в котором можно перевозить до 7 т. Он имеет борта высотой 1200 мм и полезный объем 11 кубометров. Такой самосвал хорошо подходит для строительного сегмента.

Отметим, что «Техкомплект» успешно сотрудничает с различными дилерами китайских грузовиков в Украине. Так, прошлой осенью компания изготовила сельскохозяйственный самосвал на шасси Donfeng DFH 5120, предоставленном компанией «Голекс». Машину оборудовали 11,5-кубовым кузовом трехсторонней разгрузки. Он рассчитан на 6 т груза, но благодаря солидному запасу прочности способен перевозить и до 9 т.