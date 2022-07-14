IVECO окончательно уходит с российского рынка

С рынка страны-агрессора уходят ведущие производители грузовиков. На днях генеральный директор IVECO Геррит Маркс объявил о том, что компания передает свою долю СП IVECO-AMT российской стороне. Напомним, что доля итальянского производителя в этом совместном предприятии составляла 33,3%.

Отметим, что данное СП было образовано еще в 1994 году как «УралАЗ-IVECO» и сменило свое название в 2009-м. Расположенное в Челябинской области его производственные мощности рассчитаны на изготовление до 5000 грузовиков в год. Однако по факту здесь выпускают намного меньше – так, на 2022 год было запланировано собрать всего порядка 600 – 700 машин. По всей видимости, с уходом материнского инвестора, что явно скажется на поставке импортных комплектующих, СП IVECO-AMT не выйдет и на эту скромную цифру.