Новости Toyota приостановит производство RAV4 — не с чего собирать

В октябре компания выпустит на 100 тысяч автомобилей меньше, чем планировалось

Toyota снизила производственный план на октябрь 2022 года. Как сообщили в пресс-службе компании, совокупно на всех предприятиях соберут 800 тысяч автомобилей, на 100 тысяч меньше, чем планировалось. В процентах снижение производства составит 11%.

В Японии в следующем месяце будут простаивать конвейеры 7 из 14 заводов марки. В общей сложности, это 10 автосборочных линий из 28 существующих.

Некоторые конвейеры будут простаивать 12 рабочих дней. Речь идет о второй нитке завода Toyota Takaoka по производству кроссоверов RAV4 и Harrier. Также будут стоять 301 и 302 линии площадки Toyota Industries, где собирают обычный и гибридный RAV4.