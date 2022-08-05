В Украине появился новый электрофургон за $26 000

Отечественный рынок коммерческих автомобилей на электротяге продолжает пополняться новыми игроками. Так, на днях Группа компаний TDC начала продажу легкого развозного фургона BAIC EV5. Машина довольно компактная и маневренная (колесная база – 2920 мм) и при этом имеет полезный объем грузового отсека 4,5 м куб. Грузоподъемность составляет 1200 кг. Автомобиль приводит в движение электромотор мощностью 82 л.с. Запас хода достигает 210 км (при цикле NEDC).

Для BAIC EV5 доступны два типа зарядки, а именно: скоростная, когда батареи можно «наполнить» от 30 до 80% емкости всего за 40 минут, и стандартная, когда полная зарядка осуществляется в течение 6 часов.