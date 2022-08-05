Рынок прицепной техники в Украине показал небывалый рост

Украинский рынок прицепной техники, несмотря на военное время, продемонстрировал существенный рост, о чем красноречиво говорит статистика продаж за июль. По данным AUTO-Consulting, было реализовано почти 2500 ед. техники, что на 127% превышает показатели июля 2021 года. Если говорить о новых транспортных средствах, то здесь прибавка составила 42%, а среди подержанной техники рост и вовсе достиг 157%.

Такое оживления связано с активизацией аграрного сектора, а также перевозок нефтепродуктов. Не случайно самыми продаваемыми полуприцепами в июле стали самосвалы-зерновозы. Второе место по популярности — за цистернами-бензовозами, которых ввезли порядка 100 ед. Хорошо шла также реализация тентованых полуприцепов, рефрижераторов и тралов для перевозки спецтехники.

Что касается лидеров по маркам, то почти каждый пятый проданный полуприцеп был Schmitz Cargobull – этот именитый производитель занял 21% отечественного рынка. Если говорить о цистернах для топлива, то здесь вперед вышел турецкий бренд Ali Riza Usta, которому лишь немного уступил украинский Everlast. Кстати, еще один наш производитель – ВАРЗ, также успешно реализовывал свою продукцию. То же самое можно сказать и о польских марках.