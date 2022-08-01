Subaru распродала всю партию юбилейных спорткупе BRZ

Тираж в 200 единиц раскупили за три дня

Юбилейный BRZ 10th Anniversary Limited марка представила на прошлой неделе. Специальная версия спорткупе приурочена 10-летию выхода первого поколения модели. Тираж «юбилейной двухдверки» ограничен 200 единицами. Их продали за три дня.

От базовой модели спецверсия BRZ 10th Anniversary Limited отличается кузовом в оттенке WR Blue Pearl (синий металлик). На заднем стекле — наклейка с названием версии, на багажной двери — шильдик черного цвета. Также в матово-черный цвет окрашены 18-дюймовые легкосплавные колесные диски. В салоне — синие акценты и вышивка на дверных картах.

В Японии Subaru BRZ 10th Anniversary Limited с шестиступенчатой механической коробкой передач стоит 25 620 долларов. Модификация с автоматической коробкой передач оценивается в 28 870 долларов. Мотор в обоих случая — бензиновый 2,4-литровый «оппозитник» мощностью 228 л.с.

Также специальная версия появилась у «родственного» купе Toyota GR 86. Она приурочена к 10-летнему юбилею 86/GT86. Технически «юбилейные» спорткары идентичны.