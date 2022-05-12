В Украине реализован интересный проект по переоборудованию грузовика Isuzu 4х4

На днях в Украине заказчику был передан интересный среднетоннажник Isuzu, переоборудованный по индивидуальному требованию. Начнем с того, что это полноприводное шасси, которое на отечественных дорогах встречается довольно редко.

Так вот, его еще оснастили нестандартной кузовной надстройкой, которая представляет собой наполовину бортовую платформу, наполовину фургон для перевозки рабочих.

Однако самое интересное скрывается на корме кузова. Это гидроборт известной марки Dhollandia, рассчитаннный на 500 кг. Последний имеет складную платформу, которая в сложенном состоянии практически не выступает за верхний габарит кузова.

Это весьма практично, так как такой гидролифт в транспортном положении выполняет еще и функцию заднего борта. Данное решение можно встретить и на фургонах, где гидроборт, заменяя обычную распашную дверь, не только облегчает погрузку-выгрузку, но еще м служит отличной защитой от взлома.