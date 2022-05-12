«Еврокар» возобновляет производство автомобилей ŠKODA в Украине

Компания «Еврокар», официальный дистрибьютор автомобилей ŠKODA в Украине, сообщает о возобновлении приема заказов и производстве. Завод «Еврокар» в Закарпатье снова заработает в июне.

В мае официальный дистрибьютор возобновил приём заказов на автомобили ŠKODA. Запуск завода «Еврокар» в Соломоново в Закарпатье запланирован на начало июня.

Цены и комплектации доступных для заказа автомобилей размещены на сайте https://www.skoda-auto.ua . Официальный срок поставки будет составлять до 280 дней, однако фактически он будет зависеть от количества заказов в очереди и может быть меньше. Для приобретения также доступны автомобили на складе , которые были в наличии до 24.02.

Подробную информацию о заказе автомобилей на производство можно получить у менеджеров дилерской сети. Дилерские центры ŠKODA работают в зависимости от ситуации в регионах, где они расположены. Гарантия на автомобили ŠKODA во время действия военного положения в Украине сохраняется в случае несвоевременного прохождения планового ТО при условии соблюдения уровня технических жидкостей.

Больше информации об автомобилях ŠKODA: http://www.skoda-auto.ua/