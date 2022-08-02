Посмотрите на уникальный олдскульный седан Monteverdi 375/4 (фото)

В 1970-х годах было выпущено около трех десятков таких автомобилей

Недавно британский аукционный дом Bonhams продал один из самых быстрых седанов в мире — Monteverdi High Speed 375/4 1974 года. Это был первый серийный автомобиль швейцарской компании Monteverdi, существовавшей в 1967-1984 годах. За это время мир увидели десять автомобилей марки, среди которых спортивные купе, кабриолеты, люксовые внедорожники, представительский лимузин и эксклюзивные седаны.

Кузов для Monteverdi 375/4 разработал известнейший итальянский дизайнер Пьетро Фруа, карьера которого началась в кузовных мастерских Farina. Сейчас это дизайн-ателье Pininfarina. Он создал более 210 кузов для разных мировых брендов.

В разные годы Monteverdi предлагала несколько вариантов «375» — купе (375L, 357S и 357 Berlinetta с короткой колесной базой), кабриолет (375C и Monteverdi Palm Beach) и четырехдверный седан 375/4.

У автомобилей Monteverdi шасси с трубчатой пространственной рамой: спереди — независимая подвеска на двойных поперечных рычагах и сзади — ось французской фирмы De Dion-Bouton. Все они использовали двигатели Chrysler.

Проданный лот на аукционе Monteverdi 375/4 с номером шасси 3116 комплектовался 7,0-лировым мотором мощностью 375 л.с. Для разгона с места до 100 км/ч седану достаточно 6,9 секунды, а его максимальная скорость — 250 км/ч. Таким образом «375/4» был быстрее любого другого седана тех годов, включая легендарный Merceses-Benz 450 SEL 6.3.

Производство Monteverdi 375/4 завершилось в 1974 году. По некоторым данным, было выпущено от 28 до 35 седанов. Каждый автомобиль собирали в ручную.

Как указано в объявлении о продаже, в салоне седана установлена табличка с надписью «Восстановлен в 1983 г., импортирован в США, январь 1986 г.». Также в комплекте копия документа о регистрации на Ближнем Востоке, датированного 2012 годом.

Поскольку седан не менее 10 лет простоял без движения в частной коллекции, новому владельцу придется потратиться на обслуживание. Только после этого он сможет выехать на дорогу на своем уникальном автомобиле.