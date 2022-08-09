Новинка В Украину пришли автобусы для мегаполисов – электрические, дизельные и на газе

Холдинг АВТЕК объявил о пополнении своего автопарка четырьмя новыми городскими автобусами турецкой марки Otokar. Начнем с модели малого класса – e-Сentro и Сentro. Название их говорит само за себя. При длине всего 6,6 м низкопольные машины могут перевозить до 32 пассажиров и оптимально подходят исторической части города, а также для малозагруженных маршрутов.

Первая из них оснащена электромотором мощностью 200 кВт, который питают батареи NMC емкостью 110 кВт.ч. Заряжаются они за 1,5 часа. Запас хода достигает 200 км. Вторая, просто Centro, укомплектована 145-сильным турбодизелем.

Два других автобусов Kent относятся к особо большому классу – это сочлененные модели e-Kent Articulated и Kent CNG Articulated. Первая, длиной 18 м, рассчитана на 99 пассажиров и приводится в движение 410-килловаттным электромотором. Батареи предлагаются в трех версиях по емкости на выбор – 350, 490 или 560 кВт.

Что же касается второго автобуса, то это самая вместительная модель – длиной 18,75 м, способная перевозить до 152 пассажиров. Она комплектуется 320-сильным двигателем Cummins (Евро 6), работающим на сжатом природном газе.