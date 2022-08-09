Новинка «Антикризисная» Lada Niva не доехала до дилерских центров — что пошло не так

Продажи внедорожника в упрощенной комплектации стартовали 25 июля

У АвтоВАЗа возникли проблемы с «урезанной» Lada Niva, на которую делали ставки в концерне после ухода основного акционера в лице Renault. В мае этого года французская Группа продала свою долю в автоконцерне (68% акций) и вышла из российского рынка. К тому же, из-за санкций АвтоВАЗ лишился импортных комплектующих. В частности, двигателей Renault H4m, а также автоматических коробок передач и вариаторов японской компании Jatco, которыми комплектовали автомобили Lada.

Не имея возможности заполучить оригинальные комплектующие, в концерне решили наладить производство, так называемой «урезанной» комплектации Lada Niva. Официально продажи «антикризисных» внедорожников стартовали 25 июля, но в дилерских центрах их нет.

Как сообщило российское издание Autonews, их корреспондент под видом покупателя посетил четыре московских автосалона крупной дилерской сети. В трех из них заявили, что «упрощенные» Lada Niva пока еще не доехали в шоурумы и обещали перезвонить, как только это произойдет. В четвертом автомобиль был, но поскольку только один, то финальную цену предложили обсудить «у капота».

Рекомендованный розничный ценник «антикризисного» внедорожника — 796 500 руб. За эти деньги АвтоВАЗ предлагает россиянам Lada Niva с 1,7-литровым мотором (83 л.с., 129 Нм), 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом с раздаточной коробкой и блокировкой межосевого дифференциала. Антиблокировочной системы (ABS) и подушки безопасности у такого внедорожника нет.