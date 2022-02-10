Водородные автобусы Van Hool начали продаваться еще до премьеры

Известный бельгийский производитель автобусов Van Hool вот-вот начнет производство своей экологически чистой новинки – 12-метрововой низкопольной модели на водородных топливных элементах. Самое интересное, что на модель A12LF, которая еще официально не презентована, уже получено заказов примерно на 30 ед. Один из свежайших – на шесть машин для берлинского оператора Barbiner Busgesellschaft GmbH (BBG). Автобусы должны быть поставлены к декабрю 2022 года. Ориентировочная стоимость одного – порядка 800 тыс. евро.

Из технических характеристик известно, что на A12LF применяются водородные топливные элементы Ballard Power Systems. Они питают центральный электромотор Siemens c пиковой мощностью 210 кВт. Запаса водорода в 36 кг хватает на пробег 500 км – средний расход около 7 кг на «сотню». Машины будут обслуживать два передвижных заправочных комплекса, вмещающих по 1000 кг водорода каждый. Их предоставит компания Wystrach GmbH, работающая в кооперации с норвежским производителем Hexagon Purus.

Отметим, что Van Hool обладает уникальным опытом в производстве водородных автобусов. Первые такие машины были представлены в США еще в 2005 году, а с 2007-го стали доступны и в Европе. На данных момент компания реализовала (вместе с предзаказами) порядка 200 автобусов Fuel Cell, 21 из которых на североамериканском рынке, а остальные – на европейском.