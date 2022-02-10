Внедорожники Nissan Patrol и Armada лишат мощного двигателя V8

Обновленная модель поступит в продажу в 2024 году

Nissan решил пересмотреть моторную линейку полноразмерного внедорожника Armada (на других рынках он известен под названием Patrol). И речь идет вовсе не о ее расширении, а о замене мощного безнаддувного двигателя V8 на битурбированный V6. Связано это с ужесточением норм по выбросам СО2.

Производитель не станет проводить модернизацию в середине жизненного цикла модели, а сделает рокировку моторов во время смены поколения, которое намечено на 2024 год. По данным издания Automotive News, сильного падения мощности произойти не должно, так как недавно разработанный твин-турбо V6 обладает отличной эффективностью. Кроме того он позволит повысить топливную экономичность модели.

По данным инсайдеров, следом за Armada перейдет на меньший по объему двигатель и родственный Patrol. Единственная версия, которая, возможно, и дальше будет использовать V8, это Nismo. Напомним, что рамный внедорожник пережил обновление в прошлом роду и в базовой комплектации поставляется с 4,0-литровым двигателем V6 мощностью 675 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Ниссан Армада подвергли фейслифтингу в 2020 году, в рамках которого внедорожнику кардинально пересмотрели внешность и оснащение салона. А вот техническую составляющую трогать не стали. Для него базовым является 5,6-литровый двигатель V8 мощностью 406 л.с. (560 Нм). Он сопряжен с семиступенчатым «автоматом» и системой полного или заднего привода.