Водородные автомобили Renault появятся на рынке уже летом

С 9 по 11 мая в Роттердаме (Нидерладны) проходит Международный саммит по водородным технологиям – World Hydrogen 2022. Французская компания HYVIA единственная, кто представляет легкие развозные автомобили, а именно модель Renault Master Chassis Cab H2-TECH.

Отметим, что HYVIA – это совместное предприятие, основанное между Renault Group и Plug Power, и занимающееся водородной мобильностью. С июня прошлого года оно сформировало портфель из трех экологически чистых моделей Renault Master H2-TECH: цельнометаллического фургона полезным объемом 12 м куб., городского автобуса на 15 мест и шасси с кабиной под монтаж кузовов вместимостью до 20 м куб.

Все они оснащаются силовой установкой на топливных элементах мощностью 30 кВт, аккумуляторными батареями емкостью 33 кВт.ч и четырьмя баллонами под 6 кг водорода. Запас хода достигает 500 км, а процесс заправки занимает всего 5 минут. Здесь нужно отметить, что помимо автомобилей HYVIA также представляет и свои водородные заправочные станции.

Первые товарные автомобили Renault Master H2-TECH должны появиться у дилеров уже к середине года. А вообще планы у HYVIA весьма грандиозные – к 2030 году занять 30% европейского рынка легких развозных автомобилей, работающих на водороде.