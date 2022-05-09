Видео В Украине изготовили уникальный спецавтомобиль с доступом к Starlink

Известная отечественная компания «Валидус Спецавто» изготовила для ГСЧС не имеющую аналогов в Украине специальную машину радиационной и химической разведки тяжелого типа – СМРХР-В. Базой послужило полноприводное шасси IVECO EuroCargo 150-250, рассчитанное на полную массу 15 т и оснащенное 250-сильным двигателем.

Машина получила интересную по дизайну кузовную надстройку, с наклонной спереди и сзади крышей, что придает ей довольно динамичный вид и улучшает аэродинамику. Эффектно смотрятся и интегрированные по периметру проблесковые маячки.

Боковая сдвижная дверь, а также раскладной тент-маркиза открываются электроприводом. Под полом, с правой стороны размещены отсеки с наружным доступом, в котором находится спецоборудование. За подъемной роллетной дверью в корме – специнструмент, а также запасное колесо, которое легко извлекается с помощью гидравлики. Имеется выдвижная осветительная мачта.

СМРХР-В укомплектована современными приборами для оперативного анализа радиационной и химической в радиусе 10 км, средствами для отбора проб, а также средствами индивидуальной защиты. Кроме того, это первая специализированная машина для ГСЧС, оснащенная спутниковой связью с возможностью подключения к высокоскоростному интернету Starlink.

СМРХР-В особенно нужна в военное время, когда существует угроза применения противником химического оружия, кроме того необходим постоянный контроль прилегающих к АЭС территорий. Приобретение такой ценной для ГСЧС машины стало возможно благодаря активной спонсорской поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).