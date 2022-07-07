Volkswagen презентовал полностью новый Amarok

Volkswagen Commercial Vehicles 7 июля официально показал пикап Amarok следующего поколения. Машина разрабатывалась командами из Европы и Австралии, а выпускаться будет на заводе в ЮАР. Новинка увеличилась в размерах. Габаритная длина возросла до 5350 мм (+96 мм), а колесная база – до 3270 мм (+173 мм).

В итоге на втором ряду cидений версии Double Cab стало просторнее, а машина с одинарной кабиной Single Cab получила грузовой отсек, вмещающий два европоддона. Грузоподъемность модели увеличилась до 1,16 т. Масса буксируемого прицепа – до 3,5 т.

Amarok получил совершенно новый дизайн. Передняя часть имеет два типа оформления – с горизонтальными элементами (для комплектаций Life и Style) или с X-образным рисунком (для топовых – PanAmericana и Aventura). Светодиодные фары входят уже в базовую версию, а для двух топовых исполнений предлагаются матричные IQ.Light.

Модель получила овальные колесные арки. В базе под ними находятся 16-дюймовые колеса. А вообще имеется обувка размером до 21 дюйма, а также новые по дизайну легкосплавные диски. Впервые будет предлагаться и заводская внедорожная резина.

Если говорить о корме, то здесь изюминкой стал задний борт с огромными проштампованными буквами «Amarok», а также C-образные LED фонари. Кстати, грузовой отсек получил ролетную крышку с электроприводом, которой можно управлять и дистанционно с брелока.

Интерьер также полностью новый. Уже в базе машина имеет 8-дюймовый полностью цифровой щиток приборов, 10-дюймовый планшетный экран тачскрин системы мультимедиа и многофункциональный руль. На версиях начиная c Life устанавливаются щиток на 10 дюймов и планшет на 12”. Топовые PanAmericana и Aventura стандартно комплектуются роскошной аудиосистемой Harman Karbon.

Для автомобиля подготовили пять силовых агрегатов. Это 2,0-литровый турбодизель: мощностью 150 л.с. (базовый для Африки), затем 170 л. с., и битурбо – 204 или 209 л. с. Топовым является 3,0-литровый V6 TDI в 241 или 250 л.с. с моментом в 600 Нм. Доступен и 2,3-литровый бензиновый турбомотор в 320 л.с. (452 Нм).

Для машин с моторами от 209 л.с. предлагается новый, 10-ступенчатый автомат, который сменил 8-ступенчатый. В ассортименте есть 6-ступенчатая АКП, а также 6-ти либо 5-ступенчатая механика.

Amarok можно выбрать с двумя системами 4MOTION: с постоянным полным приводом (для версий с моторами от 204 л.с.) или с подключаемым. В первом случае имеется три режима, а во втором – четыре. В обоих вариантах предусмотрен режим 4L для особо тяжелого бездорожья.

Водитель также может выбрать одну из шести интеллектуальных настроек управления полноприводной трансмиссией, в зависимости типа дорожного покрытия – Normal, Eco, Slippery, Snow/Sand, Mud/Rut или Tow/Haul. Пикап стал более внедорожным. Об этом красноречиво говорит величина преодолеваемого брода – 800 мм (у предшественника – 500 мм).

На Amarok предлагается до 30 электронных систем помощи водителю, 20 из которых – впервые для этой модели. Уже базовая версия оснащается адаптивным круиз-контролем ACC, системами Front Assist и Lane Assist, парк-троником и камерой заднего вида. Продажи новой модели стартуют в конце года.