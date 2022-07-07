На нужды ВСУ передали самолет и вертолет Медведчука (фото)

Народный депутат Украины Виктор Медведчук в настоящее время находится под стражей. Ему выдвинуто обвинение в госизмене. После ареста, на имущество политика и его семьи был наложен арест. Теперь часть собственности передали на нужды ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Национальной полиции, нашим защитникам передали самолет и вертолет, которыми пользовалась семья кума Путина. Судя по фото, речь идет о авиалайнере Gulfstream G650 и многофункциональном легком грузопассажирском вертолете Bell 427.

«В рамках уголовного производства, расследуемых по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, оперативники Департамента и следователи Главного следственного управления Нацполиции изъяли вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Виктора Медведчука», – говорится в сообщении.