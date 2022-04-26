Британия вновь готовит к отправке в Украину автомобили скорой помощи

Первая партия британских бронированных автомобилей скорой помощи уже приехала в Украину и в скором времени отправится на передовую. Но на этом помощь правительства Великобритании не заканчивается и к отправке готовится еще 22 машины, предназначенных для украинских медиков.

Автомобили не только имеют высокую степень защиты от стрелкового оружия и могут ездить на пробитых колесах, а и оснащены всем необходимым для проведения реанимационных мероприятий прямо во время движения.

Также Украине будут переданы медикаменты и фармацевтические принадлежности. Для того, чтобы работа украинских военных медиков была максимально эффективной, к нам направлены британские специалисты. Они проведут обучающий курс по спасению людей в условиях войны.