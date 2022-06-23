Volvo Trucks тестирует электрические грузовики с запасом хода до 1000 км

Компания Volvo Trucks начала проводить ходовые испытание магистральных тягачей Volvo FH, оснащённых водородными топливными элементами. Последние позволяют генерировать на борту до 300 кВт.

Производитель обещает, что запас хода этих экологически чистых машин составит 1000 км. На дозаправку водородом потребуется всего 15 минут.

Полная масса автопоезда может достигать 65 т (для рынка Швеции).

Топливные элементы намерена поставлять компания Cellcentric — совместное предприятие Volvo Group и Daimler Truck AG, которая наладит их выпуск на новом заводе. Последний обещает стать самым крупным в Европе по изготовлению установок Fuel Cell.

Водородные грузовики Volvo Trucks в ближайшие несколько лет начнут передавать на испытания потенциальным клиентам, а серийное производство машин запланировно на вторую половину десятилетия. А тем временем покупателям уже доступны аккумуляторных электрические грузовики Volvo разных моделей, а также машины на биогазе.