Новый Chevrolet Corvette Stingray разбили сразу после покупки (фото)

Менее месяца назад компания Chevrolet начала выпуск среднемоторного спорткара Corvette Stingray 2023 модельного года. Один из экземпляров приобрел житель штата Техас (США). Однако вдоволь насладиться вождением автомобиля он так и не смог, так как попал в ДТП.

Передвигаясь по извилистой дороге в районе горы Боннелл, мужчина не справился с управлением и слетел в кювет. От силы удара о скалистую местность спорткар получил серьезные повреждения. Полностью оценить степень ущерба по опубликованным снимкам сложно, так как выбран недостаточно выгодный ракурс.

Corvette Forum отмечает, что у спорткара частично оторван бампер и переднее колесо со стороны водителя, повреждены тормоза и подвеска. Также пострадало левое крыло и есть трещины на боковой части кузова. В салоне сработали передние подушки безопасности.

Сказать точно, вернется ли этот Chevrolet Corvette Stingray на дороги сложно, ведь для этого нужно провести дорогостоящий ремонт. Возможно, его спишут и отправят на аукцион Copart, который пользуется огромной популярностью среди украинцев.