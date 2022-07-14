Yutong представляет роскошный туристический автобус на электротяге

Известный китайский производитель – компания Yutong Bus & Coach выводит на европейский рынок новый туристический автобус, работающий исключительно на электротяге. Модель T12E имеет длину 12 245 мм и комфортабельный салон на 49 мест.

Здесь установлены цветные 22-дюймовые мониторы, есть розетки на 220В. Уровень внутреннего шума равен всего 62 dB (при скорости 60 км/ч). В комплектацию входит мощный кондиционер – производительностью при охлаждении 38000 Kcal в час и обогреве – 36000 Kcal в час.

Водитель оценит полностью цифровой щиток приборов и удобное кресло с многочисленными настройками. Автобус оборудован батареями емкостью 422 кВт.ч и имеет запас хода около 350 км. О мощность двигателя и времени зарядки не сообщается.

Зато известно, что модель соответствует новейшим заводским стандартам безопасности, введенным для электробусов марки с августа 2021 года – Yutong Electric Safety Standart (YESS). Интересно, что новая машина попал в финал престижного международного конкурса Sustainable Bus Award 2023 наравне с ведущими европейскими грандами.