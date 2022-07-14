На военном параде в Париже показали интересную бронетехнику (видео)

Во Франции 14 июля национальный праздник День взятия Бастилии по традиции отметили военным парадом на Елисейских Полях в Париже. По центральной улице столице проехали десятки единиц разнообразной военной техники.

Начнем с наиболее массового легкого бронеавтомобиля Panhard VBL. Он производился компанией Panhard General Defenсe в 1985 – 2010 гг, которую в 2012 году приобрело военное подразделение ведущего французского производителя грузовиков – Renault Trucks Defense.

Машина имеет уровень защиты Level 1 по STANAG 4569, экипаж 4 человека и оснащен двигателем Peugeot (95 л. с.) или Steyr 125 (л. с.). В обоих случаях устанавливается автоматическая, 4-ступенчатая коробка передач ZF. Свыше 2300 таких машин служат в армиях 16 стран, из которых 1600 – во французской.

Также на параде можно было увидеть образцы техники, которая уже находится на вооружении украинской армии и помогает в борьбе с российским агрессором. В первую очередь это 155-мм САУ «Цезарь» на базе трехосного грузовика Renault Sherpa (6х6). Также хочется отметить и РСЗО M270 MLRS на гусеничном шасси.

Весьма интересными, на наш взгляд, является машина самоходного понтонного парка MAF (Materiel Amphibie de Franchissement), с надувными резиновыми поплавками по бортам.

Она имеет две складные двухзвенные аппарели по 12 м каждая, откидываемые вперед и назад с помощью гидроприводов. В итоге общая длина верхней проезжей части достигает 36 м, а ширина – 3,6 м.

Заслуживают внимание и бронированные седельные тягачи Scaniaс катерами на полуприцепах.

А вот седельные тягачи Renault Trucks cемейства K (6х6) везли на полуприцепах инженерную технику – в частности бетоносмесители; а у бортовых машин на прицепе были мини-экскаваторы. Обилие грузовиков Renault было и в колонне аварийно-спасательной техники.