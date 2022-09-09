ZF презентует новейшие технологии eMobility для грузовиков и автобусов

Подразделение ZF Commercial Vehicle Solutions (CVS) в преддверии выставки IAA Transportation 2022 презентует свои новейшие технологии eMobility. Сюда входит новый центральный электропривод ZF CeTrax 2 для большегрузных автомобилей. А также – новая система рулевого управления с электроусилителем (EPS) для грузовиков, туристических и городских автобусов. EPS была подготовлена ​​для электромобилей и автономного вождения до 5-го уровня. Кроме того, ZF демонстрирует eWorX – систему отбора мощности (PTO) для электрифицированных коммерческих автомобилей.

Новый электрический центральный привод CeTrax 2 — интегрированная модульная система для большегрузных коммерческих автомобилей. Используя компоненты собственной разработки, он оснащен двумя высокопроизводительными электромоторами с масляным охлаждением, а также двумя встроенными инверторами на 800 В из карбида кремния (SiC). CeTrax 2 использует усовершенствованную трехступенчатую коробку передач, способную выполнять переключение под нагрузкой.

Со всеми компонентами, интегрированными в инновационный и компактный единый блок, CeTrax 2 позволяет производителям предлагать как обычные ДВС, так и электрические приводы на одной и той же платформе транспортного средства. Помимо возможности более быстрой электрификации существующих автомобильных платформ, он обеспечивает высокую мощность и крутящий момент, легкую конструкцию (около 385 кг) и повышенную эффективность электропривода до 96%.

Обладая постоянной мощностью 360 кВт и максимальным крутящим моментом 24 700 Нм для транспортных средств полной массой до 44 т, электропривод CeTrax 2 обеспечивает плавное и переключение передач благодаря плавному переключению под нагрузкой. Переключение передач рассчитывается встроенным блоком управления и автоматически выполняется электрическими исполнительными механизмами.

Новый электроусилитель руля ZF (EPS) представляет собой краеугольную технологию для перехода отрасли коммерческих автомобилей к электрификации. Основываясь на обширном опыте Группы в области легковых автомобилей, EPS подходит для широкого спектра грузовиков средней и большой грузоподъемности, а также туристических и городских автобусов. Он также является важной составляющей для установки усовершенствованных систем помощи водителю следующего поколения, поддерживающих технологию автономного вождения в отрасли коммерческого транспорта.

Замена гидравлического насоса встроенным электромотором делает систему рулевого управления независимой от трансмиссии автомобиля и устраняет необходимость в гидравлической жидкости. Обеспечивая нулевые локальные выбросы для аккумуляторных электромобилей и автомобилей на топливных элементах, он также оптимизирует процесс вождения благодаря тихой и плавной работе на электричестве. Построенный в соответствии с высочайшим уровнем безопасности автомобилей (ASIL D) и доступный в вариантах 24 В и 48 В с выходной мощностью до 8000 Нм, модуль EPS имеет масштабируемую конструкцию, отвечающую различным требованиям к компоновке.

Система EPS ZF в настоящее время готова к управлению по проводам и может поддерживать будущие функции автономного вождения до Уровня 5. Будучи активной системой рулевого управления, EPS может интегрироваться с ADAS для поддержки функций безопасности, включая, например, непрерывное удержание полосы движения.

eWorX – электрифицированная система отбора мощности (PTO), которая предназначена для привода бортового рабочего оборудования на коммерческих автомобилях. Будучи полностью интегрированной системой, eWorX представляет значительную ценность для производителей транспортных средств и кузовов как модульная, стандартизированная и интеллектуальная система, которая объединяет все функции, необходимые для электрификации бортового оборудования, в одном компактном устройстве.

Предоставляя известный механический интерфейс, eWorX может работать с кузовами различных производителей, устраняя необходимость иметь дело с трансмиссией электрифицированного автомобиля. Решение eWorX, представляющее собой важный шаг в переходе коммерческого транспорта на электротягу, обеспечивает нулевой уровень местных выбросов и значительно снижает уровень шума, что упрощает эксплуатацию в городах и жилых районах.