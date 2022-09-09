В Украине изготовили пожарную автоцистерну на шасси MAN TGM

Отечественный производитель аварийно-спасательных автомобилей – компания Validus Special Auto передал Главному управлению ДСНС в Киеве очередную машину. Это высокотехнологичная автоцистерна среднего типа, укомплектованная современным оборудованием.

В основе автомобиля лежит шасси повышенной проходимости MAN TGM 15.290 с двухрядной кабиной. Оно рассчитано на полную массу 15 т и оснащено 290-сильным турбодизелем. Под бампером установлена металлическая защита, фары также оберегают металлические решетки. Более подробно об автоцистерне можно узнать из видеоролика.