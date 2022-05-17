ZF выводит автобусы на новый уровень производительности

Недавно созданное подразделение ZF Commercial Vehicles Solutions (CVS) представляет 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию второго поколения – EcoLife Coachline. Она предназначена для всех типов автобусов и задает новый стандарт производительности и экономичности в сегменте.

Благодаря технологии Start-Stop расход топлива удалось сократить на 3%. Кроме того, передаточные числа от 3,36 до 0,59 позволяют поддерживать оптимальные обороты двигателя, что также снижает расход топлива, а вместе с этим и вредные выбросы. Новое программное обеспечение ZF TopDyn Life cделало процесс переключения передач еще более плавным, что улучшило ездовой комфорт.

Гидродинамический преобразователь крутящего момента со стандартным гасителем крутильных колебаний позволяет достигать высоких входных крутящих моментов при относительно низких оборотах двигателя. Ключевыми преимуществами этого являются снижение шума, а также снижение расхода топлива.

Инновационный встроенный первичный тормоз-замедлитель и система двойного охлаждения обеспечивают высочайший уровень мощности торможения в любое время — даже на низких скоростях. Двойная система охлаждения оснащена большим теплообменником-замедлителем и встроенным теплообменником трансмиссии. Это обеспечивает более длительное торможение замедлителем и большую доступность замедлителя — важные особенности, учитывая, что междугородние автобусы часто работают в течение более длительного времени на крутых горных дорогах и на больших расстояниях.

Эффективно снижая нагрузку на рабочие тормоза автомобиля и защищая от перегрева, двойная система охлаждения также увеличивает интервалы замены масла до 480 000 км. В целом, многочисленные усовершенствования приводят к повышению энергоэффективности, сокращению выбросов CO2 и снижению совокупной стоимости владения.

Кроме того, EcoLife CoachLine повышают цифровизацию сервисного обслуживания, помогая не просто прогнозировать поломки, но и предотвращать их возникновение. Это снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт, облегчает планирование необходимых работ и увеличивает время безотказной работы автобуса.