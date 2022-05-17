В Японии разработали «революционные» безвоздушные шины

По долговечности новая безвоздушная шина сравнима с обычными аналогами

Японский производитель автомобильных шин Toyo Tires приблизился к серийному производству безвоздушных шин. Специалисты компании сумели создать покрышку сравнимую по долговечности с обычными пневматическими. По сравнению с первым образцами этот показатель увеличен в 10 раз. А прочность шины на разрыв выросла на 40%.

Разрабатывать безвоздушные шины Toyo Tires начала в 2006 году. Спустя шесть лет были готовы первые рабочие образы. Шина под кодовым обозначением Noair представляет собой конструкцию с перекрещенными спицами. Они поглощают удары о дорожное полотно точно так же, как воздух под давлением в обычной пневматической шине.

Компания Toyo Tire уже производит безвоздушные шины в небольших количествах. В основном, они устанавливаются на гольф-кары. Использовать безвоздушные шины на дорогах общего пользования в Японии запрещено.

В Toyo Tires уверены, что с распространением электромобилей и появлением на дорогах беспилотников ситуация изменится. Этим транспортным средствам понадобятся покрышки, не нуждающиеся в обслуживании. Тогда и наступит эра «революционной» шины Noair.