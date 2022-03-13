Россия осталась без японской строительной техники

Компании Hitachi и Komatsu приостановили поставки техники на российский рынок

Две крупные японские компании — Hitachi и Komatsu — объявили о прекращении поставок своей продукции на российский рынок из-за войны, развязанной Россией войны против Украины. В российских СМИ решение японских производителей поясняют «неопределенностью финансово-экономической ситуации», пытаясь этой фразой замаскировать последствия международных экономических санкций за развязывание Путиным войны в центре Европы.

Чего же лишатся россияне? Финансово-промышленная группа Hitachi Ltd. — это более 1100 компаний, занимающихся машиностроением, выпускающих электронику, электротехнику, средства автоматизации, медицинское оборудовании и реализующих различные комплексные проекты.

Японская транснациональная корпорация Komatsu Limited производит строительное, горнодобывающее, лесное, военное и промышленное оборудование, а также дизельные двигатели.