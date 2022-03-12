Передали автобусы и бронеавтомобиль – поляки помогают выехать из Житомира

Широкомасштабные боевые действия на территории Украины вынудили сотни тысяч людей покинуть свои дома. В наиболее горячих точках не всегда удается организовать «зеленые коридоры» для безопасной перевозки женщин и детей в западные регионы. Однако волонтеры не сдаются и продолжают свою нелегкую работу. И здесь очень помогает польская сторона, которая уже приняла свыше миллиона наших граждан. Кроме того, много местных компаний берут инициативу в свои руки и помогают всем, чем могут.

И тому пример – фирма Profika Grupa, занимающаяся автострахованием. Она специально передала два больших автобуса, которые уже несколько дней ездят в Житомир, сообщает Sergiusz Baczyński на своей страничке в Фейсбук.

Из Польши машины везут гуманитарные грузы, а на обратном пути забирают людей. Один из автобусов – междугородная модель MAN UL353 вмещает до 72 человек. Более того, в Украину вчера был отправлен еще и бронированный инкассаторский фургон Fiat Ducato. Теперь эта машина будет перевозить по-настоящему бесценный груз, спасая человеческие жизни.

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