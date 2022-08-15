Аграрии Киевской области получили мощный автопоезд-зерновоз

Кременчугский завод коммунальной техники «Альфатекс» продолжает укреплять свои позиции и в аграрном сегменте. На днях клиенту из Киевской области был отгружен автопоезд-зерновоз в составе самосвального грузовика SCHACMAN F3000 и самосвального прицепа. Суммарно автопоезд может перевозить до 36,5 т и имеет полезный объем 65 м куб.

Что же касается непосредственно автомобиля SCHACMAN F3000 (6х4), то он имеет грузоподъемность 25 т и кузов вместительностю 31 м куб. Толщина боковых стенок составляет 1,5 мм, а днища – 2,5 мм. Разгрузка осуществляется на две стороны – назад или вправо. Прицеп рассчитан на 11,5 т и также имеет двухстороннюю разгрузку.

Самосвал укомплектован турбодизелем Weichai WP12.375E5 (Евро-5) мощностью 375 л. с., работающим в паре с 12-ступенчатой коробкой передач Fast Gear 12JS180TA. Кабина довольно комфортабельная – установлены водительское кресло на пневмоподвеске, подлокотник, климат-контроль, электростеклоподъемники и регулируемая в двух плоскостях рулевая колонка.