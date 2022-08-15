Николаевские спасатели при разминировании используют интересные автомобили

Сегодня ГСЧС Николаева активно устраняет последствия российских обстрелов, и в этом спасателям помогает эффективная техника.

На прошедших выходных застрявшие в асфальте снаряды от РСЗО «Смерч» приехали извлекать эксваватор-погрузчик Caterpillar B730 и полноприводный Mercedes-Benz Unimog. В данном случае остатки боеприпасов не представляли угрозы окружающим.

Отметим, что Николаевский гарнизон ГСЧС недавно получил несколько единиц техники, в том числе для разминирования. Кроме вышеупомянутого Unimog, это еще один бортовой грузовик – польской марки Jelcz, а также две специальные машины Mercedes-Benz.

Среди последних отметим модель 917 в комплектации газодымозащитной службы, а также аварийно-спасательный автомобиль на шасси модели 1726, оснащенный краном-манипулятором. Помимо этого, ГСЧС получила и оперативно-пиротехнический автомобиль на базе фургона Volkswagen Crafter. Все они переданы от Николаевской военной обладминистрации, Всеукраинского благотворительного фонда «КС», Общества Красного Креста Украины и польских партнеров, сообщает Новий Регіон.