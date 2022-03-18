Аграриям облегчили проведение посевной

Кабинет Министров Украины принял ряд решений, которые облегчают доступ производителей сельхозпродукции к горючему, пестицидам и агрохимикатам в условиях военного положения. Все это должно помочь скорейшему проведению посевной. Обо всех деталях рассказал Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Насчет топлива. “Разрешено введение в обращение бензина и дизельного топлива экологических классов Євро3 и Евро 4. Упрощено прохождение таможенных процедур для поставки нефтепродуктов. Благодаря этому будет привлечен дополнительный ресурс топлива для нужд с/х производителей “, – подчеркнул министр. Кроме того, Президент Украины подпишет закон об отмене акциза на топливо и снижении ставки НДС с 20% до 7% (№ 7137-д).

В отношении пестицидов и агрохимикатов. По словам Романа Лещенко, правительство упростило условия их перевозки автомобильным транспортом. Продлен также срок действия допусков на право работы, связанной с транспортировкой, хранением, применением и торговлей пестицидами и агрохимикатами. Эта норма распространяется на период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней после его прекращения или отмены.

«Упрощается исключительно процесс получения лицензии – все вопросы безопасности транспортировки и качества пестицидов и удобрений будут соблюдены на должном уровне», – подчеркнул министр. Он также заверил, что Правительство делает все возможное, чтобы обеспечить аграриев всем необходимым до старта посевной кампании-2022.

Так, для оптимизации этой помощи и для аккумуляции данных о потребностях отрасли Минагрополитики запустило платформу https://agrostatus.org/. Министр призвал аграриев как можно быстрее пройти анкетирование и озвучить потребности, чтобы ускорить обеспечение посевной.