Российский автопром остался без автостекол

Японская AGC Group остановила поставки своей продукции на российский рынок

Японская компания AGC Group, один из крупнейших мировых производителей автомобильного стекла, объявила об остановке инвестиций и поставок своей продукции в Россию. Причина такого решения — военная агрессия против Украины.

Это далеко не первая иностранная компания, свернувшая или приостановившая свою деятельность в стране-агрессоре. На конец прошлой недели их было более двухсот и это количество продолжает расти.

Только сегодня помимо AGC Group, о прекращении инвестиций в рынок России и остановке двух заводов в этой стране объявил итальянский производитель автомобильных шин Pirelli. Ранее поставки своей продукции на российский рынок прекратили Bridgestone, Continental, Michelin и крупнейший производитель автозапчастей немецкая компания Bosch.