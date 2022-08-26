Auto Bild избрал лучший грузовик «Последней мили»

Победителем конкурса Auto Bild – Green Track Award в категории Last mile («Последняя миля») стал электрический грузовик тяжелого класса – MAN eTGM. В голосовании конкурса, учрежденого в 2022 году, приняли участие свыше 1000 читателей, а также экспертное жюри. Эта машина не только не выбрасывает вредных выбросов в атмосферу, но также и очень тихая в работе. Последнее качество позволяет использовать ее для развозки по городу в вечернее и ночное время, что ускоряет логистику на 30%.

Трехосный грузовик MAN eTGM полной массой 26 т выпускается малой серией. В 2018 году стартовал трехлетний пилотный проект, в котором участвовали девять австрийских транспортных компаний. В 2019 году машину передали и другим европейским перевозчикам. С тех пор MAN eTGM хорошо себя зарекомендовал на маршрутах из Норвегии в Испанию и обратно.

Компания MAN Truck & Bus планирует расширить модельный ряд электрогрузовиков тяжелого класса, выпустив на рынок в 2024 году магистральный тягач eTruck. Благодаря мегаваттной станции процесс зарядки батарей будет занимать очень мало времени. Ежедневно автопоезд сможет проезжать от 600 до 800 км, а в перспективе – и все 1000 км.