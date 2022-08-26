Один из поставленных британских грузовиков Leyland DAF бойцы ВСУ переделали по-своему

В Украину продолжают поступать британские армейские грузовики Leyland DAF. Благодаря волонтерам и благотворительным взносам уже удалось приобрести 40 таких машин, а в планах – сотня, причем не одна. На данный момент из Поль отправляется шесть машин, а всего на площадке там – 16. Кроме того, в Англии готовят к отправке еще 14 ед. Об этом своей страничке в Фейсбук написал Юрий Бирюков. И более того – опубликовал фото одной из машин на фронте. Бойцы ВСУ, правда, решили использовать DAF Leyland не для логистических задач, как изначально предполагалось, а в качестве носителя зенитной установки со спаренными 23-мм пушками – ЗУ-23-2.

Напомним, что поставляемые в Украину Leyland DAF 45.150 (4х4) имеют грузоподъемность 4200 кг и полную массу 10 700 кг. Машина может буксировать прицеп массой до 5400 кг и укомплектована 5-тонной лебедкой. Бортовая платформа вмещает до 20 человек. Под трехместной кабиной расположен 145-сильный турбодизель Cummins, работающий в паре с 5-ступенчатой МКП. Понятное дело, есть раздаточная коробка. С 1990 года британская армия получила 4200 таких автомобилей.