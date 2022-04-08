Автомобили с кранами-манипуляторами помогли медикам оперативно доставить ценный груз по областям

Министерство здравоохранения Украины совместно с благотворительными фондами на днях доставили полсотни генераторов в различные медицинские учреждения. Их уже получили больницы Чернигова, Киева и области, Ровно и Сум. Благодаря этим генераторам врачи смогут обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи большому количеству пациентов, что является очень важным в условиях войны.

В процессе погрузки-разгрузки большую помощь оказали развозные автомобили, оснащенные кранами-манипуляторами (КМУ).

На фото, опубликованном МОЗ, можно увидеть бортовой автомобиль IVECO Daily, позади двухрядной кабины которого смонтирован такой мини-кран. В данном случае это КМУ известного итальянского производителя – компании Comet. Напомним, что в Украине кранами-манипуляторами данной марки занимается Завод спецтехники «Техкомплект», предлагая весомую альтернативу традиционным автокранам.