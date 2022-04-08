Состоялась официальная передача первых бронемашин Bushmaster для Украины

Мы уже подробно рассказывали о том, что правительство Австралии по просьбе президента Украины Владимира Зеленского решило помочь нам военной техникой – бронемашинами Bushmaster.

7 апреля состоялась официальная передача первой партии машин, на которой присутствовали министр обороны Австралии Питер Даттон, руководитель сухопутных войск, генерал-майор Скотт Винтер, а также посол Украины Василий Мирошниченко. Всего будет поставлено 20 единиц Bushmaster на общую сумму 38 млн долларов. Перевозку осуществят с помощью военно-транспортного самолета С-17, в который помещается четыре таких бронеавтомобиля.

Напомним, что на вооружении австралийской армии состоит порядка тысячи Bushmaster. Эта машина имеет высокий уровень защиты по STANAG 4569 – выдерживает обстрел бронебойными пулями 7,62 мм, а также подрыв мины в эквиваленте 9 кг тротила. Перевозит до 9 чел. десанта. Боевая масса составляет 15,4 т. Двигатель – дизельный, Caterpillar, рабочим объемом 7,2 л и мощностью 300 л. с. Коробка – 6-ступенчатый «автомат» ZF. Привод, понятное дело, на все колеса.