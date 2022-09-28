В Киевскую область поставлена большая партия школьных автобусов «Эталон»

Громадам Киевской области были переданы 40 новеньких школьных автобусов марки «Эталон». Теперь дети смогут спокойно добираться из сел в учебные заведения. Во время активных боевых действий школьные автобусы массово использовались для эвакуации населения. В итоге 37 машин были сильно повреждены. Теперь же их заменили новенькими. Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Переданные машины – модели «Эталон А08116Ш» изготовлены на Черниговском автозаводе. Автобус имеет длину 8 м и рассчитан на 29 пассажиров. Все сиденья оборудованы ремнями безопасности. В салоне также смонтированы специальные отсеки для ранцев.

В движение машину приводит 5,75-литровый турбодизель Ashok Leyland (Евро 5), развивающий 167 л.с. и 550 Нм. Мотор установлен в паре с механической, 5-ступенчатой КП. Отметим, что в Чернигове выпускают также и удлиненный, 9-метровый вариант школьного автобуса – «Эталон А08117Ш», вмещающего 37 детишек.